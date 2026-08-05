سفير إيران لدى الصين يؤكد ضرورة توسيع التعاون العلمي والتقني مع بكين

طهران/ارنا- اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين "عبد الرضا رحماني فضلي"، الذكاء الاصطناعي أحد المكونات الرئيسية للقوة في القرن الحادي والعشرين، مؤكداً على ضرورة تطوير القدرات الوطنية، والحضور الفاعل لإيران في حوكمة هذه التكنولوجيا، وتوسيع التعاون العلمي والتقني مع الصين.

وكتب السفير الإيراني لدى الصين في مقال خاص أن " الجمهورية الإسلامية الإيرانية جعلت تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة البلاد في سلسلة المعرفة والتقنيات المرتبطة به ضمن أولوياتها العلمية والتقنية".

وأضاف رحماني فضلي أن "عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي (WAICO) تشكل فرصة قيمة لحضور أكثر فاعلية للبلاد في الحوارات الدولية، وتبادل الخبرات، وتطوير التعاون العلمي، والمشاركة في صياغة مستقبل حوكمة هذه التكنولوجيا ".

ولفت إلى أن إيران بما تمتلكه من موارد بشرية كفؤة، وجامعات ومراكز بحثية مرموقة، وشركات معرفية تتمتع بالديناميكية، فضلاً عن الطاقات المتنامية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي- قادرةٌ، إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمية، على أداء دور فاعل في إنتاج المعرفة، وتطوير التطبيقات الابتكارية، وتقديم رؤاها بشأن التطوير المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

وأکد السفير الإيراني: إن إيران والصين، بما تمتلكانه من إرث حضاري عريق، وكوادر بشرية متخصصة، وإمكانات علمية، وإرادة مشتركة للتنمية، قادرتان على تقديم نموذج ناجح للتعاون التكنولوجي بين البلدان النامية؛ نموذج يرتكز على الابتكار، والتعلم المتبادل، والتنمية المشتركة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.