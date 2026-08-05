عبور أكثر من 5.2 مليون زائر عبر المنافذ الحدودية الإيرانية للمشاركة في إحياء الزيارة الأربعينية

طهران/4 آب/أغسطس/إرنا- سجلت المنافذ الحدودية الستة المخصصة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) عبور أكثر من 5.2 مليون زائر منذ انطلاق موسم الزيارة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مركز إدارة الطرق الوطني.

واستناداً إلى بيان صادر عن مركز إدارة الطرق الوطني، أنه بعد مرور 19 يوماً على بدء رحلات الأربعين (من الأول وحتى التاسع عشر من شهر صفر)، سجلت المنافذ الحدودية الستة المخصصة للزيارة حركة عبور لما يقرب من 3 ملايين و46 ألف زائر في مسار الذهاب والمغادرة، وأكثر من مليونين و171 ألف زائر في مسار العودة من زيارة العتبات المقدسة.

واستحوذت وسائل النقل العام على 17% من إجمالي رحلات الزوار منذ بدء موسم الأربعين، حيث حظي منفذ «الشهيد سليماني» (مهران) الحدودي ( غرب البلاد) بالنصيب الأكبر، مسجلاً نسبة 69% من إجمالي عمليات نقل الزوار عبر أسطول النقل العام.

وأشار التقرير إلى نقل 904 آلاف و343 زائراً عبر 38 ألفاً و657 رحلة، وذلك ضمن مسارات الذهاب والإياب باستخدام أسطول النقل العام.