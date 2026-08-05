مفاوضات التجارة الحرة بين إيران وباكستان دخلت مرحلة دراسة قوائم السلع

زاهدان/ارنا- قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة سيستان وبلوشستان "علي ريغي ميرجاوه": إن مفاوضات التجارة الحرة بين إيران وباكستان دخلت مرحلة دراسة قائمة السلع المقترحة من البلدين، وهي مرحلة من شأنها، في حال التوصل إلى الصيغة النهائية، أن تسهم في تفعيل إمكانات حدود ميرجاوه (جنوب شرقي إيران) لتعزيز التجارة وترانزيت السلع على نحو أكبر من السابق.

وأضاف "ريغي ميرجاوه"، أنه تم تبادل قوائم السلع المقترحة بين إيران وباكستان، وأن الدراسات الفنية جارية حالياً لوضع اللمسات النهائية على اتفاقية التجارة الحرة.

وأوضح أن "تنفيذ هذه الاتفاقية من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة التبادل التجاري، وتسهيل ترانزيت السلع، والاستفادة القصوى من إمكانات حدود ميرجاوه، التي لا تزال تُعد أهم معبر بري للتجارة بين البلدين".

وأعلن "ريغي ميرجاوه" عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاع الخاص والجمارك والجهات ذات الصلة في البلدين، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تهدف إلى متابعة القضايا الحدودية بصورة مستمرة، وتذليل العقبات التجارية، وتسريع معالجة مشكلات الناشطين الاقتصاديين.

وأضاف نائب رئيس غرفة تجارة سيستان وبلوشستان أن "تطوير التعاون الحدودي، وإنشاء مدن صناعية مشتركة، وتسهيل ترانزيت السلع، وتعزيز الربط بين ميناءي جابهار (جنوب شرقي إيران) وغوادر (جنوب غربي باكستان)، تُعد من أبرز الإمكانات والفرص التي يمكنها، مع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان نحو مرحلة جديدة."