وزير الصحة: الهجوم الأميركي ـ الصهيوني على ملعب لامرد كان جريمة سافرة بحق المدنيين العزل

شیراز/ارنا- أدان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "محمد رضا ظفرقندي" الهجوم الإجرامي الأميركي ـ الصهيوني الذي استهدف ملعب لامرد (بمحافظة فارس/جنوب البلاد) واصفا إياه بأنه جريمة سافرة بحق المدنيين العزل وكارثة إنسانية، مشيدا بالدور الجهادي الذي أدته الكوادر الصحية في إدارة الأزمة، مؤكدا التزام الوزارة بتطوير الخدمات الطبية في هذه المدینة.

وخلال زيارة وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي أدان بشدة، - مدينة لامرد وتفقده مختلف أقسام مستشفى الحاج محمود الحاج حيدر - الهجوم الإجرامي الأمريكي ـ الصهيوني الذي استهدف ملعب لامرد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، من بينهم طفل في الثانية من عمره وشبان من المدينة، واصفا هذا العمل بأنه جريمة سافرة بحق المدنيين العزل وكارثة إنسانية.

وأشاد ظفرقندي، خلال تفقده مختلف أقسام المستشفى ولقائه الأطباء والممرضين وسائر العاملين، بدور الكوادر الصحية في علاج جرحى «حرب رمضان» (الحرب الأمريكية ـ الصهيونية على إيران)، مثمنا التضحيات والروح الجهادية وسرعة الأداء التي أظهرها مدافعو الصحة في مواجهة هذه الأزمة.