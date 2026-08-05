مودريتش يتمسك ببقاء لياو في ميلان

أعرب الكرواتي ​لوكا مودريتش​، لاعب ​ميلان​، عن أمله في استمرار البرتغالي ​رافاييل لياو​ مع الفريق، مؤكدًا أن وجوده يمثل قيمة فنية كبيرة للموسم الجديد. وأوضح مودريتش أنه لا يرغب في تقديم النصائح للياو، معتبرًا أنه لاعب ناضج وقادر على اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله، كما يدرك حجم محبة جماهير ميلان له.

وأشار إلى أن الموسم الماضي لم يكن الأفضل بالنسبة للجناح البرتغالي بسبب الإصابات وتراجع مستواه، لكنه يمتلك قدرات استثنائية تؤهله للعودة بقوة.

وأضاف النجم الكرواتي أن لياو، عندما يكون في كامل جاهزيته، يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم، معربًا عن أمله في استعادة مستواه ومساعدة ميلان على تحقيق موسم ناجح، ومؤكدًا رغبته في بقائه.