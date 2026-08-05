رئيس طرابزون: الاجتماع مع صلاح دام 10 ساعات

اعرب رئيس نادي ​طرابزون​ سبور أرطغرل دوغان عن سعادته باقتراب التعاقد مع النجم المصري ​محمد صلاح​ معتبراً ان فريقه كان يحتاج إلى لاعب مثله. وقال دوغان:" ستكون صفقة رائعة، نأمل أن يكون مفيدًا لنادينا، لقد تصدر نجاح طرابزون سبور عناوين الأخبار في مختلف أنحاء تركيا وأوروبا كذلك، بدأ اللاعبون الشباب في اختيار نادينا، نحن نحاول إيصال رسالة للجميع مفادها أننا نستطيع جلب أي لاعب إلى فريقنا".

وكشف رئيس النادي التركي: "سارعنا بإتمام الصفقة بمجرد انسحاب فرق أخرى، عقدت اجتماعًا مع محمد صلاح ووكيل أعماله، كان اجتماعًا احترافيًا للغاية، اتسم بالاحترام، تفاهم الطرفان ولم تكن هناك أي صعوبات، استمر اجتماعنا نحو عشرة ساعات تقريبًا، أصبح كل شئ واضحًا منذ أمس".

واضاف دوغان: "لم يتواصل أحد معنا بشأن الرعاية، ولكنني أثق بمجتمعي وجماهيرنا، سأتوجه إلى كافة رجال الأعمال في طرابزون، وأصدقائي، سأقوم بطرق أبوابهم جميعًا بشكل فردي، لا أعتقد أنهم سيرفضونني، أظن أنهم سيدعمونني في هذا".