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رمز الخبر: 227901
تأريخ النشر : 2026August05 - 20:37
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في مبيعات اللاعبين

 

حققريال مدريدرقمًا قياسيًا في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما بلغت إيراداته من بيع اللاعبين 189 مليون يورو، وهو أعلى عائد في تاريخ النادي، وفقًا لصحيفة "AS" الإسبانية. وجاء هذا الإنجاز بعد إتمام صفقة انتقالغونزالو غارسياوسيزار بالاسيوسإلىفولهام، لترتفع عائدات بيع خريجي أكاديمية "لا فابريكا" إلى مستوى غير مسبوق.

وتصدرنيكو بازقائمة أغلى الصفقات بانتقاله إلى كومو مقابل 60 مليون يورو، يليه غونزالو غارسيا بـ40 مليونًا.

ولا تزال الإدارة الملكية تعمل على صفقات بيع جديدة قد ترفع الإيرادات إلى أكثر من 200 مليون يورو، وهو ما يمنح النادي مرونة مالية كبيرة لدعم مشروع المدربجوزيه مورينيووإبرام صفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو.

 

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