ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في مبيعات اللاعبين

حقق ​ريال مدريد​ رقمًا قياسيًا في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما بلغت إيراداته من بيع اللاعبين 189 مليون يورو، وهو أعلى عائد في تاريخ النادي، وفقًا لصحيفة "AS" الإسبانية. وجاء هذا الإنجاز بعد إتمام صفقة انتقال ​غونزالو غارسيا​ و​سيزار بالاسيوس​ إلى ​فولهام​، لترتفع عائدات بيع خريجي أكاديمية "لا فابريكا" إلى مستوى غير مسبوق.

وتصدر ​نيكو باز​ قائمة أغلى الصفقات بانتقاله إلى كومو مقابل 60 مليون يورو، يليه غونزالو غارسيا بـ40 مليونًا.

ولا تزال الإدارة الملكية تعمل على صفقات بيع جديدة قد ترفع الإيرادات إلى أكثر من 200 مليون يورو، وهو ما يمنح النادي مرونة مالية كبيرة لدعم مشروع المدرب ​جوزيه مورينيو​ وإبرام صفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو.