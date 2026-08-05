رمز الخبر: 227900
تأريخ النشر : 2026August05 - 20:37
مانشستر يونايتد يوافق على بيع فيتيك إلى ميدلزبره
اقترب الحارس التشيكي راديك فيتيك من الانتقال إلى ميدلزبره، بعدما توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق نهائي لبيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية. وذكر الصحافي فابريزيو رومانو أن فيتيك حصل على الضوء الأخضر للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا. وتبلغ قيمة الانتقال 7 ملايين جنيه إسترليني، مع حوافز قد ترفعها إلى 14 مليونًا، فيما احتفظ يونايتد بنسبة 35% من أي بيع مستقبلي، إضافة إلى بند إعادة الشراء وحق مطابقة أي عرض لاحق.
ويأتي رحيل الحارس البالغ من العمر 22 عامًا بعد تألقه مع بريستول سيتي على سبيل الإعارة، في ظل محدودية فرصه مع الفريق الأول. ويتبقى فقط اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقود لإعلان الصفقة رسميًا.