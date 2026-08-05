فارسی | العربي | English

kayhan.ir

رمز الخبر: 227900
تأريخ النشر : 2026August05 - 20:37
سرویس کیهان عربی » اخبار
الف الف

مانشستر يونايتد يوافق على بيع فيتيك إلى ميدلزبره

 

اقترب الحارس التشيكيراديك فيتيكمن الانتقال إلىميدلزبره، بعدما توصلمانشستر يونايتدإلى اتفاق نهائي لبيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية. وذكر الصحافي فابريزيو رومانو أن فيتيك حصل على الضوء الأخضر للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا. وتبلغ قيمة الانتقال 7 ملايين جنيه إسترليني، مع حوافز قد ترفعها إلى 14 مليونًا، فيما احتفظ يونايتد بنسبة 35% من أي بيع مستقبلي، إضافة إلى بند إعادة الشراء وحق مطابقة أي عرض لاحق.

ويأتي رحيل الحارس البالغ من العمر 22 عامًا بعد تألقه معبريستول سيتيعلى سبيل الإعارة، في ظل محدودية فرصه مع الفريق الأول. ويتبقى فقط اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقود لإعلان الصفقة رسميًا.

الاشتراك
captcha
أكثر زيارة الأكثر تعليقًا