مانشستر يونايتد يوافق على بيع فيتيك إلى ميدلزبره

اقترب الحارس التشيكي ​راديك فيتيك​ من الانتقال إلى ​ميدلزبره​، بعدما توصل ​مانشستر يونايتد​ إلى اتفاق نهائي لبيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية. وذكر الصحافي فابريزيو رومانو أن فيتيك حصل على الضوء الأخضر للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا. وتبلغ قيمة الانتقال 7 ملايين جنيه إسترليني، مع حوافز قد ترفعها إلى 14 مليونًا، فيما احتفظ يونايتد بنسبة 35% من أي بيع مستقبلي، إضافة إلى بند إعادة الشراء وحق مطابقة أي عرض لاحق.

ويأتي رحيل الحارس البالغ من العمر 22 عامًا بعد تألقه مع ​بريستول سيتي​ على سبيل الإعارة، في ظل محدودية فرصه مع الفريق الأول. ويتبقى فقط اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقود لإعلان الصفقة رسميًا.