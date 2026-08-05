زولا يتولى مهمة جديدة في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين ​جيانفرانكو زولا​ منسقًا لمشاريع أنشطة الفئات السنية، لينضم إلى الجهاز الإداري الجديد الذي يضم روبرتو مانشيني وكلاوديو رانييري، في إطار خطة تهدف إلى تطوير منظومة اكتشاف وصقل المواهب في الكرة الإيطالية.

وسيتولى زولا مهمة الإشراف على تنسيق برامج تطوير اللاعبين الشباب، والعمل على تعزيز التعاون بين الأندية والمنتخبات السنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين للمنتخب الإيطالي.

وقال زولا عقب تعيينه: "أشكر الرئيس جيوفاني مالاغو على ثقته بي ومنحي هذا المنصب، وهو ما يؤكد جودة المشروع الذي عملنا عليه في رابطة دوري الدرجة الثالثة بالتعاون مع الهيكل الإداري والأندية والحوكمة التي كنت جزءًا منها. أضع نفسي في خدمة الكرة الإيطالية بكل فخر وحماس، وآمل أن أُسهم في تطوير المواهب الشابة وبناء مستقبل مشرق للمنتخبات الوطنية."