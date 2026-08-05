وديًّا: ديربي ميلانو ينتهي بالتعادل في استراليا

ضمن الاستعدادات لخوض غمار الموسم الجديد موسم 2026-2027، خاض ​الانتر​ و​ميلان​ مباراة ودية في مدينة بيرث الأسترالية وانتهت بنتيجة التعادل بهدف لكل طرف.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين رغم المحاولات من الطرفين للتسجيل.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الانتر ان يتقدم عن طريق نجمه المدافع الايطالي فيديريكو دي ماركو بالدقيقة ٥٣.

ونجح ميلان بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٨٤ عن طريق كريستوفر نكونكو مم ركلة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل بهدف لكل طرف.