6 فواكه تصبح أكثر فائدة عند تجميدها

يعتقد كثيرون أن تناول الفواكه الطازجة هو الخيار الأفضل دائماً، لكن المفاجأة أن بعض أنواع الفواكه قد تحتفظ بقيمتها الغذائية بشكل أكبر عند تجميدها، إذ يساعد التبريد على الحفاظ على العديد من العناصر المهمة، وقد يجعلها متاحة لفترة أطول دون فقدان فوائدها.

ولا يعني تجميد الفواكه فقدان قيمتها الغذائية، بل يمكن أن يساعد في الحفاظ على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الموجودة فيها، خاصة عند تخزينها بطريقة صحيحة.

1- التوت البري المجمد

يعد التوت البري من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها مجمدة، فهو غني بالألياف الغذائية، حيث يوفر الكوب الواحد منه كمية جيدة من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية، أبرزها الأنثوسيانين، الذي يساعد على تقليل الالتهابات ودعم صحة الجلد، وقد يرتبط بتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.

2- المانجو المجمدة

يساعد تجميد المانجو على الحفاظ على قيمتها الغذائية لفترة أطول، خاصة أن نقلها وتخزينها لفترات طويلة وهي طازجة قد يؤدي إلى فقدان جزء من عناصرها الغذائية.

وتعد المانجو المجمدة خياراً مناسباً لمن يرغبون في تناول وجبة حلوة وصحية، كما يمكن أن تساهم ضمن نظام غذائي متوازن في دعم التحكم بالوزن وتقليل محيط الخصر.

3- الكرز الحامض المجمد

يوفر الكرز الحامض المجمد العديد من المزايا، فهو يوفر الوقت والجهد عند تحضيره، كما يساعد التجميد على الحفاظ على مضادات الأكسدة الموجودة فيه، خاصة مادة الأنثوسيانين.

وتشير الأبحاث إلى أن الكرز المجمد قد يحتفظ بمغذياته لفترة أطول مقارنة بالفاكهة التي تبقى لفترات طويلة بعد قطفها.

4- الفراولة المجمدة

تتميز الفراولة المجمدة بأنها تحافظ على قوامها ونكهتها لفترة أطول مقارنة بتركها في درجة حرارة الغرفة أو تخزينها لفترة طويلة في الثلاجة.

كما تعد مصدراً جيداً للألياف الغذائية، وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة، حيث يوفر الكوب الواحد منها نحو 52 سعرة حرارية فقط.

وقد ارتبط تناول الفراولة بانتظام بدعم صحة الجسم، وتحسين حساسية الإنسولين، والمساعدة في الحفاظ على مستويات الدهون في الدم.

5- الموز المجمد

يصبح الموز أكثر فائدة عند تجميده، إذ ترتفع فيه نسبة البريبايوتكس، وهي ألياف غذائية مفيدة لصحة الأمعاء.

ويحتوي الموز على كمية جيدة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم، كما تساهم في دعم صحة القلب والحفاظ على مستويات الكوليسترول.

6- الرمان المجمد

يعد الرمان المجمد خياراً عملياً، خاصة أن إزالة حبوب الرمان الطازج تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.

ويحتفظ الرمان المجمد بنسبة كبيرة من فوائده، فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم، وقد تساهم في دعم صحة القلب وتقليل مخاطر السمنة واضطرابات الأيض.

تجميد الفواكه لا يعني فقدان فوائدها، بل قد يكون وسيلة فعالة للحفاظ على قيمتها الغذائية وإطالة مدة صلاحيتها. ويمكن الاستمتاع بالفواكه المجمدة كوجبة خفيفة صحية أو إضافتها إلى العصائر والوجبات المختلفة ضمن نظام غذائي متوازن.