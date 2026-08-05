صحة الفم مفتاح صحة الجسم.. كيف تؤثر اللثة والأسنان على القلب والدماغ؟

لا يقتصر تأثير صحة الفم على الأسنان واللثة فقط، بل يكشف الفم الكثير عن الحالة الصحية العامة للإنسان، إذ تشير أبحاث متزايدة إلى وجود ارتباط وثيق بين أمراض الفم والعديد من المشكلات الصحية التي تصيب أجزاء مختلفة من الجسم.

ويركز العلماء بشكل خاص على دور البكتيريا الموجودة في اللثة المصابة بالالتهابات، وكيف يمكن للاستجابة المناعية الناتجة عنها أن تساهم في حدوث التهابات مزمنة مرتبطة بأمراض مثل القلب، والسكري، والتدهور المعرفي، والتهاب المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي والكبد.

كيف تؤثر أمراض اللثة على الجسم؟

عند الإصابة بأمراض اللثة، يمكن للبكتيريا الموجودة في الفم أن تنتقل إلى مجرى الدم، ما قد يؤدي إلى تحفيز استجابات التهابية تؤثر على أعضاء مختلفة.

وتشير الدراسات إلى أن الالتهابات المزمنة الناتجة عن مشاكل الفم قد تلعب دوراً في زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر أخرى مثل السكري أو أمراض القلب.

كما أصبح هناك توجه متزايد لدمج صحة الفم ضمن الرعاية الصحية العامة، بحيث لا تقتصر متابعة الأسنان على طبيب الأسنان فقط، بل تصبح جزءاً من تقييم الحالة الصحية الشاملة للمريض.

العلاقة بين تنظيف الأسنان وصحة القلب

يرتبط تنظيف الأسنان بانتظام بالحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد على تقليل تراكم البكتيريا المسببة لالتهابات اللثة، وبالتالي الحد من انتقالها إلى الدم.

فعند إهمال العناية بالأسنان، قد تتطور التهابات اللثة، مما يسمح للبكتيريا بالدخول إلى الدورة الدموية، وهو ما قد يساهم في زيادة الالتهابات داخل الجسم.

كما يمكن للالتهابات المزمنة المرتبطة ببكتيريا الفم أن تؤثر على الأوعية الدموية وتساهم في تراكم الترسبات، ما يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات القلب والشرايين.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحرصون على تنظيف أسنانهم مرتين يومياً لمدة دقيقتين قد يكونون أقل عرضة لبعض أمراض القلب مقارنة بمن يهملون العناية بصحة الفم.

صحة الفم وعلاقتها بالتقدم في العمر

تزداد أهمية صحة الفم مع التقدم في العمر، حيث ترتفع احتمالية الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان وفقدانها، وهي مشكلات قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة.

ويعد التهاب دواعم السن من أكثر أمراض اللثة خطورة، إذ يؤدي إلى تضرر الأنسجة والعظام الداعمة للأسنان. وتزداد معدلات الإصابة به لدى كبار السن، كما أن بعض الأمراض المزمنة مثل السكري قد تزيد من صعوبة السيطرة عليه.

وتشير أبحاث حول الشيخوخة الصحية إلى أن الحفاظ على صحة الفم قد يكون عاملاً مهماً في تحسين جودة الحياة خلال المراحل المتقدمة من العمر، نظراً لارتباطها بالالتهابات والصحة العامة.

طرق الحفاظ على صحة الفم وحماية الجسم

يمكن تقليل مخاطر أمراض الفم والحفاظ على صحة الجسم من خلال اتباع بعض العادات البسيطة، ومنها:

تنظيف الأسنان بانتظام: استخدام فرشاة الأسنان مرتين يومياً لمدة دقيقتين على الأقل مع معجون يحتوي على الفلورايد.

استخدام خيط الأسنان: يساعد على إزالة بقايا الطعام والبلاك من المناطق التي يصعب على الفرشاة الوصول إليها.

زيارة طبيب الأسنان دورياً: إجراء الفحوصات والتنظيف الاحترافي بشكل منتظم يساعد على اكتشاف مشاكل اللثة مبكراً.

اتباع نظام غذائي صحي: تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة التي تساعد على نمو البكتيريا الضارة في الفم.

تجنب التدخين: يعد التدخين من أبرز العوامل التي تضر بصحة اللثة وتزيد مخاطر أمراض القلب.

العناية بالأسنان ليست مجرد وسيلة للحفاظ على ابتسامة صحية، بل هي جزء أساسي من الوقاية من العديد من المشكلات الصحية. فالفم يمثل بوابة للجسم، والحفاظ على صحته قد يساعد في دعم صحة القلب والأعضاء الأخرى وتحسين جودة الحياة مع مرور الوقت.