كاتس يأمر بعدم تنفيذ أي تقليص للقوات المنتشرة في غلاف غزة

روسيا اليوم/ وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعدم تنفيذ أي تقليص في عدد القوات المنتشرة في بلدات غلاف غزة في الوقت الراهن.

وذكر بيان صادر عن مكتب الوزير كاتس أن أي تغيير في الوضع الذي يتعلق بتقليص حجم القوات في غلاف غزة يتطلب صدور قرار آخر بهذا الشأن، "وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن".

وجاء القرار عقب تقييم أمني ترأسه وزير الدفاع الأسبوع الماضي، وبعد توجهات من سكان بلدات الغلاف طالبوا فيها بتعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على شعورهم بالأمان.

ويوم أمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقعه الحالية في قطاع غزة، مشترطا ذلك بنزع سلاح حركة "حماس" بالكامل. يشار إلى أن حركة "حماس" تصر في أي اتفاق قد يجري توقيعه مع الجانب الإسرائيلي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة مقابل تسليم الحركة لسلاحها الثقيل.