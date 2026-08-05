الجيش السوداني يضبط كميات من الأسلحة ويقتل قائدا في الدعم السريع

روسيا اليوم/ أعلن الجيش السوداني تنفيذ عمليات عسكرية ليلية ناجحة في محور شمال كردفان أسفرت عن ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر تجاوز وزنها 1300 طن. وتأتي هذه العمليات بالتزامن مع مواصلة القوات تمشيط محيط المدن والمناطق التي استعادت السيطرة عليها مؤخرا، في إطار تعزيز مكاسبها الميدانية عقب استعادة موقع "جبل الداير" الاستراتيجي.

وفي تطور ميداني متصل، أفاد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بأن قواتهم حققت نصرا ملموسا في مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقتي "حجر مرفعين" و"بئر سليبة" غرب دارفور.

وأكد مناوي أن المعارك أسفرت عن مقتل اللواء مهدي جبل مون، أحد أبرز القادة الميدانيين للدعم السريع في المنطقة، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد كبير من المركبات القتالية. وتواصل القوات تقدمها لتعزيز سيطرتها على الأرض.

وتقع ولاية غرب كردفان في وسط غرب السودان، وتعد مدينة النهود مركزها التجاري الأبرز، وتجاور ولايات شمال وجنوب كردفان، وشرق وجنوب دارفور، إضافة إلى ولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان.