بيونغ يانغ: تحركات واشنطن وطوكيو وسيئول تهدد السلام

روسيا اليوم/ أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التحركات المشتركة للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين.

وأوضحت الوكالة أن التهديد العسكري الثلاثي من جانب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بات واضحاً بشكل متزايد في ظل تعزيز قدراتهم المستمرة على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة.مستشهدةً بالمناورات البحرية المتعددة الجنسيات "RIMPAC" التي أجريت في المحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد مصدر عسكري في الوكالة أن هذه الاجراءات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، بالإضافة إلى التصرفات المتهورة لليابان وجمهورية كوريا التي تتبع واشنطن، قد تجاوزت بالفعل الخط الحرج وظهرت أمام المجتمع الدولي كصورة لحلف عسكري يهدد السلام والأمن.

وبحسب الوكالة، شارك في هذه المناورات هذا العام أكثر من 30 ألف جندي، وأكثر من 30 سفينة سطحية، وخمس غواصات، وأكثر من 190 طائرة، وتم تنفيذ أكثر من 500 تدريب بحري وأكثر من 2400 تدريب جوي.