البنتاغون يعد استراتيجية جديدة استعدادا لحرب محتملة مع روسيا والصين

روسيا اليوم/ كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الحرب الأمريكية تعمل على صياغة استراتيجية نووية جديدة استعدادا لسيناريوهات حرب محتملة مع روسيا والصين. وحسب تقرير شبكة nbc news فإنه يشرف على هذه الاستراتيجية رئيس سياسة وزارة الدفاع إلبريدج كولبي، الذي يركز في خطته على إمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية قصيرة المدى في حال نشوب صراع إقليمي.

وتأتي استراتيجية كولبي الجديدة لتتحدى المبادئ التوجيهية التي كانت متبعة لعقود في السياسة النووية الأمريكية، حيث من المتوقع أن يحضر حدثا عسكريا في ولاية نبراسكا يوم الأربعاء المقبل لإطلاع القيادات العسكرية على رؤيته الجديدة، مع زيارة خاصة للقيادة الاستراتيجية الأمريكية المسؤولة عن القوات النووية، والتي تشمل إدارة الصواريخ البرية والقاذفات الاستراتيجية والغواصات النووية. وبموجب هذه الخطة الجديدة، يُعتقد أنه سيتم تحديث خيارات الرد النووي المتاحة للرئيس الأمريكي أثناء الأزمات، وذلك بهدف تحقيق توازن دقيق بين منع تصاعد الحرب التقليدية إلى حرب نووية، وفي الوقت نفسه منع الخصم من استغلال أي ثغرات في الرد الأمريكي. وكان البنتاغون قد حذر من أن الولايات المتحدة تواجه منافسين نوويين رئيسيين في آن واحد، هما روسيا والصين، في إقرار بتعقيد المشهد الأمني العالمي وتعدد التهديدات التي تتطلب استراتيجيات مرنة ومتنوعة.