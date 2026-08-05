استراتيجية الغرب في أوكرانيا تزيد خطر المواجهة المباشرة مع روسيا

روسيا اليوم/ حذرت رئيسة حزب "تحالف سارة فاغنكنخت" الألماني، سارة فاغنكنخت، من أن الاستراتيجية الغربية "غير المسؤولة" في النزاع الأوكراني تزيد من خطر المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا.

وكتبت فاغنكنخت في مقال رأي نشرته صحيفة "أوست دويتشه ألغيماينه": "أطلق النزاع ديناميكيات تتجاوز حدود أوكرانيا بكثير. قام الغرب، بتقديم الدعم لكييف، بتجاوز 'خط أحمر' تلو الآخر. ونتيجة لذلك، يتزايد خطر المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا".

وأضافت أن استراتيجية نقل الحرب إلى الأراضي الروسية باستخدام التكنولوجيا والأموال الألمانية، "من المرجح بشدة أن تؤدي إلى وصول الحرب إلى ألمانيا أيضاً".

جاء تحذير فاغنكنخت بعد أيام من إعلان الحكومة الألمانية تخصيص مبلغ قياسي قدره 11.5 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية لعام 2026 لشراء المدفعية والطائرات بدون طيار والمدرعات والأسلحة الأخرى للقوات المسلحة الأوكرانية. واعترفت وزارة الدفاع الألمانية بأن هذا المبلغ هو الأعلى منذ بداية النزاع في أوكرانيا في عام 2022.