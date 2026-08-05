تقرير "إسرائيلي": تل أبيب ترسخ احتلالها لجنوب لبنان ببناء قواعد عسكرية

العالم/ سلط تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على تحركات متسارعة لجيش الاحتلال داخل جنوب لبنان، شملت إقامة بنى عسكرية جديدة وتوسيع شبكة الطرق وتغيير معالم عدد من القرى، في مؤشر على توجه لتكريس واقع ميداني دائم.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن جيش الاحتلال يواصل توسيع حضوره العسكري في عمق جنوب لبنان، من خلال إنشاء قواعد عسكرية جديدة، وشق عشرات الكيلومترات من الطرق، إلى جانب تنفيذ عمليات تجريف غيّرت معالم عدد من القرى والمناطق الحدودية.

ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع في جيش الاحتلال قوله، الشهر الماضي، إن القوات "الإسرائيلية" تلقت تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة قد تصل إلى عام كامل. وفي السياق نفسه، أعلن وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس أنه أصدر توجيهات بإنشاء مواقع عسكرية في جنوب لبنان "بحسب الحاجة"، مضيفاً أن الاستعدادات تُنفذ "كما لو أننا سنبقى هناك خمسين عاماً" وفق تعبيره.