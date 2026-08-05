هجوم روسي على مواقع حيوية أوكرانية في كييف وضواحيها

العالم/ شنت القوات الروسية بالصواريخ الباليستية والمسيرات هجوما جويا عنيفا على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها ومناطق اخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت هجوما على مراكز النقل والإمداد العسكري بكييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات، فيما أعلن الرئيس الاوكراني فولودمير زيلنسكي مقتل 17 شخصا واصابة 44 آخرين في الهجمات الروسية العنيفة على كييف وضواحيها مضيفا ان القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115مسيرة في هذه الهجمات.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعركة مع اوكرانيا بأنها مليئة بالمخاطر وتكبد خسائر كبيرة.