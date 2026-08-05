محافظ كربلاء المقدسة يعلن مشاركة 22 مليون زائر لأربعينية الإمام الحسين (ع)

* رئيس الجمهورية العراقي يؤكد أن إنصاف الناجيات الإيزيديات مسؤولية وطنية

طهران/ارنا- أعلن محافظ كربلاء المقدسة "نصيف جاسم الخطابي" نجاح الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا مشاركة نحو 22 مليون زائر في إحياء المراسم.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي: إن الزيارة شهدت نجاحا كبيرا في كافة محاورها الخدمية والأمنية، بمشاركة قرابة 5 ملايين زائر أجنبي توافدوا لإحياء المراسم، مثمنا دور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المتابعة المستمرة والتفصيلية لخطة زيارة الأربعين.

وأوضح الخطابي: إن الحشد الشعبي شارك بفاعلية كبيرة في تنفيذ الخطط الخدمية والأمنية لإنجاح الزيارة، مبيناً أن أكثر من 16 ألف موكب حسيني شاركت في تقديم الخدمات للزائرين.

في السياق، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن، الثلاثاء، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين، فيما أشار إلى دخول أكثر من 5 ملايين زائر أجنبي إلى العراق.

وافادت وكالة الانباء العراقية (واع) ان معن في مؤتمر صحفي: "نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية"، مبينًا أن "الخطة حرصت على الابتعاد عن عسكرة المدن".وأضاف أن "أكثر من 226 ألف ضابط ومنتسب شاركوا في الخطة"، مشيرًا إلى "تسجيل وفاة 34 عراقياً و12 أجنبياً جراء الحوادث المرورية".

وبين أن "نجاح الخطة هو الأكبر من نوعه"، لافتًا إلى أن "أهم عوامل نجاح الخطة هو متابعة القائد العام للقوات المسلحة وتذليل الصعوبات". واوضح أن "الخطة اتسمت بالمرونة وتم إعطاء الاستراحة للقطعات العسكرية وربط مراكز القيادة بكاميرات"، مشيرًا إﻟﻰ أن "هذه الزيارة تعد جهداً وطنياً كبيراً".

وأكد ان "عدد الزائرين الأجانب الذين دخلوا العراق بلغ أكثر من 5 ملايين زائر من 172 دولة"، لافتًا إلى "إننا واجهنا عددًا من الشائعات ووسائل التضليل ولكن الخلية الامنية عالجت هذا الأمر".

في جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية، نزار آميدي، يوم الأربعاء، أن إنصاف الناجيات الإيزيديات وصون كرامتهن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً نسوياً من الناجيات الإيزيديات، والمسيحيات، والتركمانيات والشبكيات، حيث جرى بحث أوضاعهن وسبل تعزيز حقوقهن وتوفير الدعم اللازم لتمكينهن وإعادة دمجهن في المجتمع".

وأضافت، أنه "خلال اللقاء، الذي حضره وزير العدل خالد شواني، أكد رئيس الجمهورية أن إنصاف الناجيات وصون كرامتهن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة رعايتهن وتوفير متطلبات التعافي الشامل لهن والمتمثلة بالدعم النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي".

وأوضح الرئيس، بحسب البيان، "ضرورة العمل على التنفيذ الفاعل للبرامج والقوانين التي تكفل حقوقهن وترسخ العدالة بما يعكس التزام الدولة بحماية جميع مكوناتها وصون كرامة مواطنيها".

وأكد أن "الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق الإيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك وسائر المكونات العراقية لن تسقط بالتقادم، وأن محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة تمثل استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً"، داعياً إلى "مواصلة الجهود الوطنية والدولية لتوثيق تلك الجرائم ومنع الإفلات من العقاب وبما يؤمن تحقيق مبادئ العدالة ويحفظ ذاكرة الأجيال".

من جانبهن، أعربت الناجيات عن "شكرهن وتقديرهن للرئيس على اهتمامه بقضاياهن وحرصه على متابعة أوضاعهن، والتأكيد على أهمية استمرار الجهود في دعم الناجيات، وتمكينهن من استعادة دورهن في المجتمع، وتعزيز قيم التعايش والسلم المجتمعي".