مصادر مطلعة: خطة إعادة فتح مضيق هرمز لا اساس لها من الصحة

طهران-فارس:- زعمت بعض وسائل الإعلام التابعة للاعداء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقت على خطة لإعادة فتح مضيق هرمز؛ إلا أن مصادر مطلعة نفت هذا الادعاء وأكدت أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إيران فيما يتعلق بهذا الممر المائي الاستراتيجي.

ونفى مصدرٌ مُقرّب من فريق التفاوض النووي، في تصريح لمراسلٍ وكالة أنباء فارس، الادعاءات المُتداولة حول موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً: "لم تُبرم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيّ اتفاقٍ بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، والأخبار المنشورة في هذا الشأن كاذبة".

كما أظهر تواصل مراسل فارس مع مصدرٍ عسكريّ مُطّلع أن هذا الادعاء غير صحيح، وتم نفيه بشكل قاطع.

وأكّد هذا المصدر العسكريّ، مفندا الأخبار المنشورة، قائلاً: "طالما استمرّت أعمال امريكا العدائية والمؤذية، سيبقى مضيق هرمز مُغلقاً، ولن يكون المرور مُمكناً إلا عبر المسار المُعلن عنه، بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري، وبعد الحصول على تصريحٍ بالمرور عبر مضيق هرمز. وإلا، ستكون المسارات الأخرى غير آمنة، وستتعرّض السفن التي تُحاول المرور عبرها لحوادث لا محالة".

وأكد المصدر المطلع أيضاً أن الادعاءات المتعلقة بموافقة إيران على أي خطة لإعادة فتح مضيق هرمز لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يُتخذ أي قرار أو يُجرَ أي تغيير في سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وكانت بعض وسائل الإعلام الموالية للعدو، قد نقلت عن الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أخباراً تزعم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقت على خطة لإعادة فتح مضيق هرمز؛ وهي خطة تسمح للسفن بدخول الخليج الفارسي عبر المياه الإقليمية الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية.