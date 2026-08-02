وسائل الاعلام: مزاعم طلب إيران وقف الهجمات كذبة لابتزاز حكام الخليج الفارسي

طهران-فارس:- سخرت وسائل الاعلام الايرانية من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضربة التي هدد بها ووصفت مزاعمه بطلب ايران وقف الهجوم بأنها أكاذيب لابتزاز دول الخليج الفارسي.

جاء إعلان الرئيس الأمريكي عن التراجع عن الضربة المرتقبة للبنية التحتية في إيران، بعد تقارير أفادت بأنه كان يدرس بجدية إصدار أوامر بشن ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ ترامب بمخاوفه من هذه الضربات، ودعاه في اتصال هاتفي إلى خفض التصعيد وتجنب المزيد من التوتر.

وسارعت وسائل الإعلام الإيرانية إلى السخرية من هذا التراجع، معتبرة أنه تراجع أمريكي جديد.

وهاجمت هذه الوسائل ترامب بشدة، حيث وصفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الخطوة بأنها تراجع آخر عن التهديدات العسكرية، بينما سخرت وكالة "فارس" من تبريرات ترامب التي زعم فيها إلغاء الهجوم لمصلحة العالم، وادعى أن إيران طلبت وقف الهجوم بمشاركة دول أخرى كجزء من اتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي.

كما انضمت صحيفة "كيهان" إلى هذا الهجوم، وكتبت إن الرئيس الأمريكي تراجع بعد أسبوع من التصريحات الملفقة في جولة إعادة.

ورأت صحيفة "كيهان" أن هذا التراجع يأتي في ظل تقارير عن استنزاف الدفاعات الجوية الأمريكية في المنطقة، وطالبت كبار المسؤولين الإيرانيين بتغيير قواعد اللعبة وإعلان بطلان جميع المفاوضات حتى فبراير.من جانبه، انتقد محمد مرندي المستشار السابق لفريق التفاوض الإيراني، ترامب في منشور على "إكس"، قائلا إن الجميع يعلم الآن أن هذه أخبار كاذبة وترامب يتراجع.

وفي السياق العسكري، رفضت المصادر الإيرانية رواية ترامب بالكامل، مؤكدة أن مزاعمه حول طلب إيران وقف الهجمات هي كذبة جديدة ومحاولة يائسة لابتزاز حكام الخليج الفارسي والضغط عليهم عبر التهديدات. وشدد مسؤول عسكري إيراني على أن القوات الإيرانية في ذروة الجاهزية ومستعدة لكل الاحتمالات، سواء أقدم ترامب على شن عدوانه أم تراجع عنه. وأكد أن الميدان سيكون هو الفيصل إذا فُرضت المواجهة، وحينها سيدرك الجميع من يملك القوة ومن ستكون له الكلمة الأخيرة.