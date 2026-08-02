استطلاع: شعبية ترامب تتراجع في 11 ولاية قد فاز بها بفارق كبير

أظهر استطلاع جديد لمؤسسة "Civiqs" تراجعاً ملحوظاً في شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 11 ولاية كان قد فاز بها بفارق 10 نقاط مئوية أو أكثر في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في مؤشر على تنامي الاستياء من أدائه قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.

ووفقاً للاستطلاع، بلغت نسبة تأييد ترامب على المستوى الوطني 36% مقابل 59% يعارضون أداءه حتى 30 تموز/يوليو، ليصل صافي التأييد إلى -24 نقطة. واستندت النتائج إلى أكثر من 120 ألف رد جُمعت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2025.

ورغم استمرار تمتع ترامب بأعلى مستويات الدعم في الولايات الجمهورية، فإن بيانات الاستطلاع أظهرت تراجعاً في شعبيته حتى في الولايات التي حقق فيها انتصارات مريحة خلال انتخابات 2024 أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.