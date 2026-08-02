تقارير "إسرائيلية": رصد تعزيزات بحرية مصرية قرب باب المندب

أفادت تقارير إسرائيلية بأن دوائر أمنية في تل أبيب تراقب تحركات بحرية مصرية محتملة في جنوب البحر الأحمر، بالتزامن مع تشكيل تحالف بحري بقيادة السعودية وتصاعد التهديدات للملاحة عند باب المندب.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن دوائر أمنية واستخبارية في تل أبيب تتابع باهتمام ما سمتها "تعزيزات للبحرية المصرية" في جنوب البحر الأحمر، بالقرب من مضيق باب المندب، وسط تصاعد التوترات التي تهدد حركة الملاحة وطرق نقل الطاقة في المنطقة.

ونقلت منصة "ناتسيف" الإسرائيلية المتخصصة في جمع وتحليل المعلومات من المصادر المفتوحة، أن القاهرة تعمل على تعزيز حضورها البحري في المنطقة، لكنها لم تقدم صوراً أو بيانات رسمية تحدد عدد القطع البحرية أو طبيعة انتشارها ومواقعها. كما لم يشر التقرير إلى صدور إعلان مصري رسمي يؤكد تفاصيل هذه التحركات.