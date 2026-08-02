آية الله جوادي آملي: الحضور الشعبي للدفاع عن الثورة تجلٍ للنصر الإلهي

طهران/ارنا- أكد المرجع الديني آية الله "عبد الله جوادي آملي" أن الحضور الواسع والتضحيات التي يقدمها أبناء الشعب الايراني في الدفاع عن الثورة الإسلامية والوطن يمثلان مظهراً من مظاهر النصر الإلهي، مستشهدا بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾.

ونقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب آية الله "جوادي آملي"، ان سماحته استقبل، يوم الاحد، رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني إيجئي".

وبالاشارة الى الوعود الإلهية، اكد آية الله "جوادي آملي" ان الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالمؤمنين، مشيرا الى أن انتصارات المسلمين في معركتي "بدر" و"خيبر" تؤكد أن النصر يتحقق بإرادة الله مهما بدت موازين القوى مختلفة.

كما اعتبر أن مسيرة أربعينية الإمام الحسين (ع) تجسد استمرار رسالة السيدة زينب (ع) وخلود نهضة عاشوراء، مؤكداً أن خطبها أسست لمبدأ المسؤولية الإنسانية وأثبتت حقيقة الاختيار ورفضت عقيدة الجبر التي روّج لها الأمويون.

وفي جانب آخر، شدد آية الله "جوادي آملي" على أهمية الدور العلمي للحوزات، داعيا إلى مواصلة تطوير البحث العلمي والرد على الشبهات والقضايا المستجدة، وتدريس المبادئ الفكرية الأساسية بصورة علمية. كما أوضح أن القضاء في الفقه الإسلامي يستند إلى الأدلة الظاهرة والموازين الشرعية.

وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين "غلام حسين محسني إيجئي" تقريراً عن أبرز الإجراءات والبرامج والأنشطة التي تنفذها السلطة القضائية، كما استعرض آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا والملفات المرتبطة بعمل الجهاز القضائي.