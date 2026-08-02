متحدث باسم الخارجية: مشروع قانون معاهدة بحر الخزر ينتظر التصويت النهائي من مجلس الشورى الإسلامي

طهران/ إرنا- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي" عن إحالة مشروع قانون معاهدة النظام القانوني لبحر الخزر إلى مجلس الشورى الإسلامي للمصادقة عليها، معتبرا ان إقرارها سيمهد الطريق لإنشاء إطار قانوني واضح بين الدول المطلة على بحر قزوين، وسيمنع أي استغلال قد يحدث في غياب هذا الإطار، لا سيما من جانب جهات فاعلة من خارج المنطقة.

وقال "بقائي" على هامش اجتماع مجلس الإعلام الحكومي والذي انعقد في وزارة الخارجية، انه قد جرى مناقشة موضوع معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين خلال هذا الاجتماع، موضحا: إن هذه المعاهدة التي تم الانتهاء منها وتوقيعها في عام 2018، قد أُرسلت مؤخراً إلى مجلس الشورى الإسلامي للمصادقة عليها. وقد صادقت الدول الأربع الأخرى المطلة على بحر قزوين على هذه الوثيقة، وبما أن دخولها حيز التنفيذ مرهون بمصادقة جميع الدول الخمس المطلة، فإن التصويت النهائي عليها في المجلس سيتيح توضيح وتثبيت الوضع القانوني لبحر الخزر.

وتابع موضحا أهمية هذه الوثيقة الدولية قائلاً: تتضمن هذه المعاهدة نقاطاً رئيسية ومهمة، من بينها أنها توفر إطاراً قانونياً محدداً للتفاعلات بين الدول المطلة على بحر قزوين، وتمنع أي استغلال محتمل، لا سيما التدخل والاستغلال من جانب جهات فاعلة خارج المنطقة ، في غياب إطار قانوني. لذا، يُعتبر إقرارها تطوراً مهماً، ويهيئ الأرضية لتعاون اكثر وضوحا وبناء بين إيران والدول الأربع المجاورة المطلة على بحر قزوين.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية كلامه بالإشارة إلى مسار مناقشة هذا المشروع في البرلمان، مذكراً بأن "الأولوية العاجلة لمشروع المصادقة على هذه المعاهدة قد أُقرت في المجلس، وتم إجراء المشاورات اللازمة بين الحكومة واللجان المتخصصة في المجلس. ونأمل أن تُستكمل عملية المصادقة النهائية عليها في مجلس الشورى الإسلامي في أقصر وقت ممكن".

كما أشار بقائي إلى عقد الاجتماع الـ 72 لهيئات المجلس الأعلى للإعلام الحكومي، باستضافة وزارة الخارجية، وقال: استضفنا اليوم في وزارة الخارجية الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وهذا الاجتماع هو الثاني والسبعون من نوعه الذي يُعقد بانتظام منذ بداية عمل الحكومة الحالية.

وأضاف: تُعقد هذه الاجتماعات وفقاً لمستجدات الأوضاع السياسية والاجتماعية اليومية، وبموضوعات متناسبة، لكي يطلع المجلس على آخر التطورات، وتكون وسائل الإعلام على دراية وتوجيه بناءً على الموضوعات المطروحة في هذه الاجتماعات.

وحول محاور الاجتماع أوضح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد والدفاع الشامل ضد العدوان العسكري الأمريكي، عُقد اجتماع اليوم بتركيز على استعراض آخر مستجدات السياسة الخارجية والدبلوماسية خلال فترة الدفاع. وفي هذا الاجتماع، ألقى كل من وزير الخارجية، ومساعده غريب آبادي، كلمات حول الموضوعات المتعلقة بالحرب والدفاع والدبلوماسية، وأجابا على الأسئلة المطروحة على المستويين المجتمعي والإعلامي.