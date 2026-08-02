مقر حقوق الإنسان الإيراني: قتل المدنيين مصداق بارز لـ “حقوق الإنسان الأمريكية”

طهران/إرنا- أدان مقر حقوق الإنسان الإيراني، في بيان، العدوان الأمريكي الجديد على مناطق مختلفة من إيران، ولا سيما استهداف منزل سكني في مدينة قشم بجنوب البلاد، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة طفلين آخرين بجروح، واصفاً هذه الجريمة بأنها مصداق بارز لـ “حقوق الإنسان الأمريكية”

ونقلاً عن معاونية الشؤون الدولية في السلطة القضائية ومقر حقوق الإنسان، أن مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدر بياناً أدان فيه بشدة الهجوم الأمريكي على مناطق سكنية واستشهاد مدنيين في مدينة قشم وأكد البيان أن: الهجوم المتعمد أو غير المبالي على المناطق السكنية والأعيان المدنية، يعد انتهاكاً صارخاً وفاضحاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي الإنساني.

واعتبر أن استهداف المنازل السكنية وقتل المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، يعد نموذجاً صارخاً لانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، ومصداقاً بارزاً لـ «حقوق الإنسان الأمريكية»؛ وهو نهجٌ استُبدلت فيه ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان، عملياً، باللجوء إلى القوة، وقتل المدنيين، وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وطالب مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين المعنيين بالمواضيع، وسائر الآليات ذات الصلة، بالإدانة الصريحة لهذا العدوان، والابتعاد عن المواقف السلبية والمعايير المزدوجة، واتخاذ إجراءات عملية وفعالة وملموسة، في إطار مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لمساءلة الدولة المعتدية، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجريمة والآمرين بها من العقاب، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الهجمات.