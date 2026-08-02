ارتفاع أسعار البنزين في أميركا تفاقم الضغوط على المستهلكين

طهران-تسنيم:-أدى تصاعد التوترات مجدداً إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مما يسفر عن ضغوط إضافية على المستهلكين الأمريكيين.

ونقلاً عن "بلومبرغ"؛ يأتي الارتفاع الجديد في أسعار الوقود بأمريكا في وقت لا يتمتع فيه المستهلكون هذه المرة بدعم المستردات الضريبية الفيدرالية، على عكس المرحلة الأولى من الحرب ضد إيران؛ حيث ساعدت تلك المستردات الأسر حينها على تعويض جزء من عبء زيادة تكاليف البنزين، وخففت إلى حد ما من أثر صدمة الأسعار على ميزانية العائلات.

أما الآن، ومع غياب ذلك الدعم، فإن الارتفاع الأخير في أسعار البنزين قد يفرض ضغوطاً أكبر على المستهلكين.

ومن شأن هذا الوضع أن يرفع احتمالية خفض الإنفاق الأسري من جهة، وتوجيه ضربة للنمو الاقتصادي الأمريكي من جهة أخرى؛ وهو النمو الذي ظهر في الفصل الماضي بشكل فاق التوقعات بفضل الإنفاق المرتفع للمستهلكين.

كما تكتسب هذه التطورات أهمية سياسية بالغة بالنسبة لدونالد ترامب والجمهوريين على أعتاب الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. وعادة ما ينعكس ارتفاع تكاليف الوقود سريعاً على الانطباع العام تجاه الوضع الاقتصادي، وقد يشكل أحد عوامل الضغط على البيت الأبيض والجمهوريين.