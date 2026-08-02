واشنطن توسع قيودها على 43 شركة صينية جديدة

وسعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على الواردات الصينية بإضافة 43 شركة جديدة إلى قائمة الكيانات المحظور استيراد منتجاتها، بدعوى ارتباطها ببرامج العمل القسري التي تستهدف أقلية الإيغور وغيرها من الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، في أكبر توسع للقائمة منذ إقرار القانون عام 2021، بحسب وكالة رويترز.

ويُعد القرار أول إجراء من نوعه تتخذه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إطار قانون منع العمل القسري للإيغور، ليرتفع عدد الكيانات المدرجة على القائمة إلى 187 شركة، مقارنة مع 144 شركة سابقا.

وتفترض السلطات الأمريكية أن أي منتجات تُصنع كليا أو جزئيا بواسطة الشركات المدرجة على القائمة قد تكون نتجت عن العمل القسري، ومن ثَم يُمنع دخولها إلى الولايات المتحدة ما لم يتمكن المستوردون من إثبات خلاف ذلك، وفق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.