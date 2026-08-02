إعلام إسرائيلي: جنود استخدموا شرائح اتصال لبنانية خلال عمليات الجنوب

كشف موقع "زمان إسرائيل" الإسرائيلي عن مخالفة أمنية ميدانية خطيرة بين وحدات "جيش" الاحتلال في لبنان اكتُشفت يوم الجمعة. وفي تفاصيل المخالفة، ذكر الموقع أنّ "جنود احتياط من الكتيبة 699 للمظليين اشتروا، من دون إذن وإبلاغ، بطاقات سيم رقمية (eSIM) من جهات في لبنان، لتحسين الاتصال الخلوي بينهم، بما في ذلك المراسلات في مجموعات الواتساب السرية والعملياتية".

وقال إنّ معنى ذلك أنّ "جنوداً عملوا في منطقة قتال خطرة راسلوا بعضهم البعض في مواضيع عملياتية بواسطة بطاقات سيم اشُتريت في دولة عدو، من دون أن يحصلوا على إذن الجيش الإسرائيلي بذلك".

وتحدثت جهات مع الموقع عن تقديرات بأنّ هذه ليست المرة الأولى التي يُفعل فيها ذلك، مشيرةً إلى أنّ كل جنود الكتيبة تقريباً شاركوا في الفعل، الذي "قد يعرض القوات في الميدان للخطر خلال نشاط عملياتي وقتالي".