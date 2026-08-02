"أوبك +" تتجه لزيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً

موسكو- وكالات:-أفاد مصدر مطلع على محادثات تحالف "أوبك+"،امس الأحد، بأن الدول الأعضاء توصلت من حيث المبدأ إلى اتفاق يقضي برفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم تعليق الزيادات الإضافية خلال الربع الرابع من العام.

وأكد مندوب ومصدر آخر داخل التحالف لـ"رويترز" توقعهما أن يخلص اجتماع "أوبك+" المنعقد اليوم إلى القرار نفسه.

ويأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه التحالف مراقبة تطورات سوق النفط العالمية، في ظل تقلبات الطلب والمخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب متابعة تأثير الإمدادات من خارج "أوبك+" على توازن السوق.

وكان تحالف "أوبك+" قد بدأ خلال الأشهر الماضية تنفيذ زيادات تدريجية في الإنتاج بعد فترة من التخفيضات التي هدفت إلى دعم أسعار النفط واستقرار الأسواق.