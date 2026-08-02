مصدر مسؤول: أكثر من 3.15 مليون زائر ايراني دخلوا العراق

طهران-فارس:-بعد ثمانية أيام فقط من بدء موجة الأربعين، تجاوز عدد الزوار الإيرانيين الذين دخلوا العراق اكثر من 3 ملايين و150 ألف زائر.

وتتواصل عمليات تفويج وسفر زوار الأربعين الحسيني، وتشهد الحدود البرية للبلاد ازدحامًا شديدًا.

وصرّح رئيس منظمة الحج والعمرة، علي رضا رشيديان، بأن "أكثر من 3 ملايين و150 ألف زائر للأربعين قد دخلوا العراق، وأن 30% منهم قد عادوا إلى البلاد. قبل ثمانية أيام، بالتزامن مع الانطلاق الرسمي لزيارة الأربعين، بدأت موجة من الزوار بالتوجه نحو الحدود البرية ودخول العراق، والآن، مع تبقي يومين على حلول الأربعين، ازداد تدفق الزوار إلى العراق.

ويُعدّ معبر مهران الحدودي في طليعة معابر الأربعين، حيث يبلغ عدد زواره حوالي مليون و367 ألفاً و800 زائر، يليه معبر شلمجة بحوالي 840 ألف زائر، ثم معبر خسروي بحوالي 492 ألف زائر، وأخيراً معبر جذابة بأكثر من 204 آلاف زائر. وقد دعا مقر الأربعين المركزي الزوار الايرانيين إلى تقصير مدة زيارتهم.