وزير العلوم: لتنظيم مؤتمرات علمية حول أفكار القائد الشهيد

طهران/إرنا- أكد وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني "حسين سيمائي" على تنظيم مؤتمرات علمية حول أفكار القائد الشهيد للثورة الإسلامية، ووضع أولويات العلم والتكنولوجيا في البلاد.

واشاد "سيمائي" الأحد، خلال اجتماع مجلس معاوني وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، بالجهود والإجراءات المنجزة في الوزارة؛ مؤكدا ضرورة مواصلة الأنشطة العلمية والثقافية الهادفة إلى تبيين أفكار وتراث القائد الشهيد للثورة الإسلامية.

ولفت وزير العلوم إلى 37 عاما من رسم سياسات العلم والتكنولوجيا من قبل القائد الشهيد للثورة الإسلامية، داعيا إلى إقامة مراسم إحياء وتكريم الإمام الشهيد (رض) في الجامعات، فضلا عن تنظيم مؤتمرات علمية على المستويين الوطني والدولي تُعنى بأفكاره ورؤاه.