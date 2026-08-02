محلل صهيوني: محلّقات حزب الله تقلق قادة "إسرائيل" الأمنيين والعسكريين

أكد محلل الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية، عميت سيغل، في تقرير نشره يوم الجمعة 31 تموز/يوليو 2026 في صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن المحلقات التي استخدمها حزب الله في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، وألحقت خسائر في صفوف الجنود، تقلق قادة الكيان الصهيوني العسكريين والأمنيين، معربًا عن اعتقاده بأن هذا السلاح باق في الحروب القادمة.

وكتب سيغل: "إذًا، متى سنقضي على تهديد المحلّقات؟"، سُئل رئيس الأركان قبل وقت غير طويل، في الأيام التي كان فيها حزب الله يصيب جنود الجيش "الإسرائيلي" يوميًا في جنوب لبنان. نظر إلى السائل بنظرة شفقة. "تقريبًا حين نقضي على تهديد الصواريخ المضادة للدروع أو الصواريخ". زمير، ومثله رئيس الشاباك زيني، يعتقدان أن ظهور المحلّقة في ساحة المعركة يشبه ظهور الدبابة في الحرب العالمية الأولى. "سلاح ظهر في المعركة الأولى سيبقى هناك أيضًا في المعركة الثانية والثالثة، وحتى إشعار آخر".

وتحدث الكاتب عن "قاسم مشترك بين الخطوات التي يتخذها الجيش "الإسرائيلي" في البلدات المحتلة في جنوب لبنان، وعقد جلسة الحكومة في مكان سري، وإقلاع "جناح صهيون" إلى واشنطن تحديدًا من قاعدة نيفاتيم، والتسريب المتدرج الغامض للأنباء عن طائرات (مُسيّرة) أُسقطت وهي في طريقها "من الشرق" نحو إسرائيل، و"لا يزال مصدرها قيد الفحص". وقال: "القاسم المشترك هو إدراك أن إيران المضروبة، التي بُتر وكلاؤها، وجدت وسيلة محتملة لتغيير المعادلة من جديد. فالمحلّقات التي تقلع من جنوب لبنان هي السلاح الوحيد لدى حزب الله الذي تسبب بضرر فعلي في الأرواح. فلماذا لا يجربون الشيء نفسه من غزة، وخصوصًا من يهودا والسامرة (الضفة)؟".

وأضاف: "استُؤجر عملاء إيرانيون بأعداد كبيرة، لكنهم فشلوا في الاقتراب من مسؤولين رفيعي المستوى في "إسرائيل". وماذا لو تحطمت هذه المرة مجموعة من المحلّقات على حفل تخرج دورة ضباط بمشاركة رئيس الحكومة ووزير الحرب ورئيس الأركان؟".

وتابع: "زيني قلق جدًا من سيناريوهات كهذه، ويمكن القول عمومًا إن خطر المحلّقات يمثُل في صلب مخاوفه في هذه الأيام، وليس أنه يفتقر إليها. فالاستقطاب والانقسام في المجتمع الإسرائيلي تسببا في شكوك عميقة تجاه رأي رئيس الشاباك بشأن عدم القدرة على إجراء شهادة نتنياهو في محاكمته داخل القاعة، خوفًا من الصواريخ الإيرانية والمحلّقات".

وأردف: "وهنا سؤال أكثر مبدئية: لماذا لا ينطبق منطق التهديد بالإصابة من الجو على كل ظهور علني في مكان وزمان معروفين مسبقًا؟ خلال سنوات الاحتواء المظلمة لحماس في غزة، فُرض حظر على زيارات المسؤولين الكبار إلى الجنوب من خط معين في البلاد. لذلك لا ينبغي الاستغراب إذا حدث ذلك قريبًا مع كل ظهور لرئيس حكومة: مراسم إيقاد المشاعل، وإحياء ذكرى بن غوريون، وجولة في إيخيلوف. اختاروا فقط. إن عقد جلسة الحكومة هذا الأسبوع في مكان سري ليس سوى المقدمة".

وأشار سيغل إلى أن "الجيش "الإسرائيلي" حارب، على مدى عقود، تهديد القذائف الصاروخية والصواريخ في جميع الجبهات، ومنع بكل قوته تسرب التكنولوجيا إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). ويمكن تغيير القرص المرن، ومن الأفضل عمومًا التخلص من الأقراص المرنة أيضًا: القذائف الصاروخية إلى الخارج، والمحلّقات إلى الداخل. لماذا بذل الجهد في منظومة باهظة ومعقدة، بينما يمكن بسهولة تهريب مئات المحلّقات الصغيرة عبر الجو، وأضرارها كبيرة؟ وهذا بالفعل ما حدث عند الحدود المصرية، عندما وصلت محلّقات من سيناء إلى "إسرائيل"، ومنها إلى غزة. وكما في النكتة السوفييتية القديمة، عبر رجل طوال 20 عامًا حدود الاتحاد السوفييتي بشاحنة محملة بالرمل، في حين كان حارس الحدود يفحص الرمل يوميًا ولا يجد فيه أي شيء مهرّب. وبعد تقاعد الحارس، التقى بالسائق صدفة، وتوسل إليه أن يعرف ما الذي نجح فعلًا في تهريبه من تحت أنفه طوال تلك السنوات. ابتسم السائق له بهدوء وأجاب: "شاحنات"".

لقاء ترامب - نتنياهو

وعن لقاء ترامب ونتنياهو قال سيغل: "الأوصاف المتناقضة للقاء، سواء المعاملة ببرود علني أو "أفضل لقاء"، والتركيز على تفاصيل تقنية لكنها مهمة، مثل عدم عقد لقاء على انفراد وعدم دعوة الصحفيين، تتجاهل سؤالًا أكثر جوهرية: ما هدف اللقاء؟ لماذا سافر نتنياهو أصلًا إلى واشنطن؟ في كانون الثاني/يناير، كان الهدف دفع ما سيُعرف لاحقًا باسم عملية "زئير الأسد". وقبل عام من ذلك، كان الهدف عرقلة صفقات أسرى سيئة وقصف فوردو بواسطة قاذفات أميركية. لكن ماذا الآن؟ هل الهدف هو استئناف الحرب؟ ليس واضحًا أن "إسرائيل" معنية باستئنافٍ كهذا بأي ثمن. فقد وصل الوزير سموتريتش إلى حد تاكر كارلسون ونيك فوينتس مع الادعاء بأن الوضع الحالي هو تحديدًا الأفضل لـ"إسرائيل"".

ورأى سيغل "أن دافيد ماكوفسكي، المحلل والباحث الملم بكلا جانبي المحيط، قدم تفسيرًا منطقيًا يفسر أيضًا لماذا لم تكن هناك كاميرات في القمة، لكن كان هناك صف من كبار المسؤولين الأميركيين. "لم يأتِ نتنياهو إلى البيت الأبيض لإقناع الرئيس ترامب بالتخلي عن تفضيله للدبلوماسية مع إيران لصالح عمل عسكري متجدد. والأرجح أن نتنياهو يراهن على أن الحرس الثوري الإيراني وأيديولوجيين آخرين في طهران سيذهبون في نهاية المطاف بعيدًا أكثر من اللازم، وسيُفشلون بأنفسهم المسار الدبلوماسي. "وهذا سيسمح له بالتركيز على خطط الطوارئ في اللحظة التي يصل فيها ترامب إلى استنتاج أن إيران جعلت الخطة أ غير قابلة للتنفيذ، سواء عبر ضغط اقتصادي متجدد أو، عند الحاجة، عمل عسكري. لماذا؟ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين مطالبة ترامب بالتخلي عن الخطة أ منذ البداية، في وقت يجلس فيه الشخص الأكثر ارتباطًا بها، نائب الرئيس فانس، على بعد نصف متر منك، وبين مناقشة خيارات موثوقة للخطة ب في حال فشل الدبلوماسية".

وختم: "فوق ذلك، لم يكن لدى نتنياهو وقت على انفراد مع ترامب، وأعتقد أنه سيكون حذرًا بصورة خاصة، وهو يعلم أن كل كلمة يقولها تُفحص بعناية في إطار لقاء أوسع. ومع كل التسريبات إلى وسائل الإعلام الأميركية التي خرجت من اللقاء الشهير في 11 شباط/فبراير، فإنه يفترض بالتأكيد أن ذلك سيحدث مرة أخرى. وعلى الأقل هذه المرة، يريد نتنياهو أن يكون واثقًا من أن أحدًا لن يتمكن من اتهامه بأنه يدفع الولايات المتحدة للعودة إلى الحرب".

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