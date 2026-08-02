بورنموث يضم المدافع البرتغالي انطونيو سيلفا من بنفيكا

أعلن نادي ​بورنموث​ الإنكليزي تعاقده مع المدافع البرتغالي ​أنطونيو سيلفا​ قادمًا من ​بنفيكا​، في صفقة تهدف إلى تعزيز خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

و سيحل سيلفا، البالغ من العمر 22 عامًا، مكان المدافع ماركوس سينيسي الذي انتقل إلى ​توتنهام هوتسبير​ في صفقة انتقال حر.

وخاض سيلفا 235 مباراة مع بنفيكا في مختلف المسابقات، وتوج بجائزة أفضل مدافع في ​الدوري البرتغالي​ موسم 2022-2023 بعد مساهمته في فوز النادي باللقب، كما كان ضمن قائمة منتخب البرتغال المتوج ب​دوري الأمم الأوروبية​ العام الماضي.

ويستعد بورنموث لخوض موسمه الأوروبي الأول بعد ضمان المشاركة في الدوري الأوروبي، على أن يبدأ مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي يوم 23 آب/أغسطس الجاري.