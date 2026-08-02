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رمز الخبر: 227773
تأريخ النشر : 2026August02 - 19:35
سرویس کیهان عربی » اخبار
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بورنموث يضم المدافع البرتغالي انطونيو سيلفا من بنفيكا

 

أعلن ناديبورنموثالإنكليزي تعاقده مع المدافع البرتغاليأنطونيو سيلفاقادمًا منبنفيكا، في صفقة تهدف إلى تعزيز خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

و سيحل سيلفا، البالغ من العمر 22 عامًا، مكان المدافع ماركوس سينيسي الذي انتقل إلىتوتنهام هوتسبيرفي صفقة انتقال حر.

وخاض سيلفا 235 مباراة مع بنفيكا في مختلف المسابقات، وتوج بجائزة أفضل مدافع فيالدوري البرتغاليموسم 2022-2023 بعد مساهمته في فوز النادي باللقب، كما كان ضمن قائمة منتخب البرتغال المتوج بدوري الأمم الأوروبيةالعام الماضي.

ويستعد بورنموث لخوض موسمه الأوروبي الأول بعد ضمان المشاركة في الدوري الأوروبي، على أن يبدأ مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي يوم 23 آب/أغسطس الجاري.

 

 

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