دومفريس فخور بظهوره الأول مع ريال مدريد أمام فيورنتينا

وصف الهولندي ​دينزل دومفريس​ ظهوره الأول بقميص ​ريال مدريد​ بأنه "مصدر فخر"، بعدما شارك في تعادل الفريق الملكي 2-2 مع ​فيورنتينا​ في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بمدينة كلاغنفورت النمساوية.

وخاض المدافع اللقاء أساسيًا على ملعب فورثرزي شتاديون، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 75.

وتحدث دومفريس عقب المباراة لقناة ريال مدريد الرسمية، معبرًا عن سعادته بأول مشاركة له مع النادي الإسباني.

وقال: "شعرت بأنني بحالة جيدة، وأنا فخور جدًا بخوض أول مباراة لي مع ريال مدريد. كانت تجربة رائعة، وهذا اللقاء الأول، والآن حان الوقت للعمل بجد من أجل المباريات المقبلة".

وأضاف: "إنها المباراة الأولى فقط، وقد عدت للتو إلى التدريبات، لكن مورينيو يطلب مني العمل بقوة وإظهار قدراتي".