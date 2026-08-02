فليك: برشلونة سيفتقد راشفورد بعد رحيله عن الفريق

أكد ​هانز فليك​، مدرب ​برشلونة​، أن الفريق الكتالوني سيفتقد خدمات المهاجم الإنكليزي ​ماركوس راشفورد​ بعد قرار عدم تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي عقب فترة إعارته من ​مانشستر يونايتد​.

وقدم راشفورد موسمًا مميزًا مع برشلونة، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة خلال 49 مباراة في مختلف المسابقات، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب ​الدوري الإسباني​.

ورغم ذلك، قررت إدارة النادي عدم ضمه نهائيًا، مفضلة التعاقد مع الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد لتعزيز الخط الهجومي.

وقال فليك: "استمتعت بالعمل مع ماركوس، إنه لاعب رائع وشخص مميز. أعتقد أن الفريق سيفتقده، وأنا أيضًا سأفتقده، لكن هذه هي كرة القدم".