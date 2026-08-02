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رمز الخبر: 227771
تأريخ النشر : 2026August02 - 19:35
سرویس کیهان عربی » اخبار
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فليك: برشلونة سيفتقد راشفورد بعد رحيله عن الفريق

 

أكدهانز فليك، مدرببرشلونة، أن الفريق الكتالوني سيفتقد خدمات المهاجم الإنكليزيماركوس راشفوردبعد قرار عدم تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي عقب فترة إعارته منمانشستر يونايتد​.

وقدم راشفورد موسمًا مميزًا مع برشلونة، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة خلال 49 مباراة في مختلف المسابقات، كما ساهم في تتويج الفريق بلقبالدوري الإسباني​.

ورغم ذلك، قررت إدارة النادي عدم ضمه نهائيًا، مفضلة التعاقد مع الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد لتعزيز الخط الهجومي.

وقال فليك: "استمتعت بالعمل مع ماركوس، إنه لاعب رائع وشخص مميز. أعتقد أن الفريق سيفتقده، وأنا أيضًا سأفتقده، لكن هذه هي كرة القدم".

 

 

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