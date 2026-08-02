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تأريخ النشر : 2026August02 - 19:35
فليك: برشلونة سيفتقد راشفورد بعد رحيله عن الفريق
أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أن الفريق الكتالوني سيفتقد خدمات المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد بعد قرار عدم تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي عقب فترة إعارته من مانشستر يونايتد.
وقدم راشفورد موسمًا مميزًا مع برشلونة، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة خلال 49 مباراة في مختلف المسابقات، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني.
ورغم ذلك، قررت إدارة النادي عدم ضمه نهائيًا، مفضلة التعاقد مع الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد لتعزيز الخط الهجومي.
وقال فليك: "استمتعت بالعمل مع ماركوس، إنه لاعب رائع وشخص مميز. أعتقد أن الفريق سيفتقده، وأنا أيضًا سأفتقده، لكن هذه هي كرة القدم".