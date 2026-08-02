ارتيتا: ارسنال يسير في الاتجاه الصحيح قبل انطلاق الموسم

أبدى الإسباني ​مايكل ارتيتا​، مدرب ​ارسنال​، رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على ​جيرونا​ الإسباني بنتيجة 4-1 في أول مباراة ودية تحضيرية يخوضها الفريق أمام الجماهير، مؤكداً أن النادي يسير في الطريق الصحيح استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح أرتيتا أن الفريق استفاد من المعسكر التدريبي في إسبانيا، مشيراً إلى أن اللاعبين طبقوا العديد من الأفكار التي عمل عليها الجهاز الفني خلال الأسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من العناصر الأساسية ولاعبي الأكاديمية.

واضاف ان ظروف المباراة، إلى جانب أرضية الملعب، شكلت اختباراً مهماً لرفع الجاهزية التنافسية، معرباً عن سعادته بمنح الفرصة لعدد من المواهب الشابة التي قدمت مستويات مميزة.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن النادي يتحرك بقوة في سوق الانتقالات من أجل تعزيز صفوفه وتحسين وتطوير الفريق ع توقع حدوث تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن أرسنال أصبح أمام مسؤولية أكبر بعد التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتأتي تحركات النادي وسط تقارير عن السعي للتعاقد مع قائد نيوكاسل برونو غيماريش، إلى جانب متابعة وضع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في إطار رغبة إدارة "الغانرز" في بناء فريق قادر على الحفاظ على مكانته بين كبار أوروبا.