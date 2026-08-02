فوزينيا في طريقه إلى تشيلي لإتمام انتقاله إلى كولو كولو

يتجه حارس ​منتخب الرأس الأخضر​ ​فوزينيا​ إلى تشيلي لإتمام انتقاله إلى نادي ​كولو كولو​، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن فوزينيا غادر متوجهاً إلى تشيلي برفقة وكيل أعماله، من أجل إنهاء إجراءات الصفقة والتوقيع مع النادي التشيلي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الحارس المخضرم تراجع عن إتمام الصفقة بعد تلقيه عرضاً جديداً من ​نهضة بركان​ المغربي، يمنحه فرصة العودة للعمل تحت قيادة مدربه السابق في منتخب الرأس الأخضر ​بوبستا​، إضافة إلى عرض مالي مغرٍ.

لكن سفر فوزينيا إلى تشيلي يؤكد استمرار مسار انتقاله إلى كولو كولو، في انتظار الحسم الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وحظي الحارس البالغ من العمر 40 عاماً بتقدير كبير بعد مسيرته الدولية المميزة مع منتخب الرأس الأخضر في ​كأس العالم 2026​ .