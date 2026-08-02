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رمز الخبر: 227768
تأريخ النشر : 2026August02 - 19:35
سرویس کیهان عربی » اخبار
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فوزينيا في طريقه إلى تشيلي لإتمام انتقاله إلى كولو كولو

 

يتجه حارسمنتخب الرأس الأخضر​ ​فوزينياإلى تشيلي لإتمام انتقاله إلى ناديكولو كولو، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن فوزينيا غادر متوجهاً إلى تشيلي برفقة وكيل أعماله، من أجل إنهاء إجراءات الصفقة والتوقيع مع النادي التشيلي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الحارس المخضرم تراجع عن إتمام الصفقة بعد تلقيه عرضاً جديداً مننهضة بركانالمغربي، يمنحه فرصة العودة للعمل تحت قيادة مدربه السابق في منتخب الرأس الأخضربوبستا، إضافة إلى عرض مالي مغرٍ.

لكن سفر فوزينيا إلى تشيلي يؤكد استمرار مسار انتقاله إلى كولو كولو، في انتظار الحسم الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وحظي الحارس البالغ من العمر 40 عاماً بتقدير كبير بعد مسيرته الدولية المميزة مع منتخب الرأس الأخضر فيكأس العالم 2026​ .

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