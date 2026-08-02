إيران تحرز أربع ميداليات ملونة في منافسات الأوزان ضمن بطولة العالم للمصارعة الحرة للناشئين

باكو/ إرنا- أحرز المصارعون الإيرانيون 4 ميداليات في منافسات الأوزان الخمسة الأولى من بطولة العالم للمصارعة الحرة للناشئين، المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بواقع ميدالية ذهبية، وأخرى فضية، وبرونزيتين.

وافادت "ارنا"، ان المصارع الايراني " امير علي فراستي" قد حصد الميدالية الذهبية في وزن 80 كلغ، فيما نال "أمير حسين إسماعيلي" فضية وزن 110 كلغ.

أما الميداليتان البرونزيتان، فكانتا من نصيب "آرمان إلهي" في وزن 55 كلغ، و"سام أرشد" في وزن 65 كلغ.