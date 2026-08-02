ايران تحرز لقب منافسات الكاتا في بطولة آسيا الوسطى للكاراتيه برصيد 16 ميدالية

طهران/ إرنا- احرز المنتخب الإيراني لقب منافسات الكاتا في بطولة آسيا الوسطى للكاراتيه، بعدما حصد 16 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات في المنافسات التي أُقيمت يوم السبت في كازاخستان.

وافادت "ارنا"، بأن كازاخستان جاءت في المركز الثاني برصيد 4 ذهبيات و8 فضيات و14 برونزية، فيما حلت تركمانستان ثالثة بميدالية ذهبية وفضية وبرونزيتين، وجاءت أوزبكستان رابعة بميدالية برونزية واحدة.

وأحرزت إيران ذهبياتها في منافسات الكاتا الفردية بمختلف الفئات العمرية، فيما توزعت الفضيات والبرونزيات على عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب، لتحسم صدارة الترتيب العام للبطولة.

وقد احرز الميداليات الذهبية للمنتخب الايراني كل من:

دينا صفري (كاتا فردي - ناشئات).

محمد أنغوتي (كاتا فردي - ناشئون).

ونوشة رستمي (كاتا فردي - شابات).

يزدان قوام (كاتا فردي - شباب).

عليرضا نديمي (كاتا فردي - رجال).

فرنكيس صالحي (كاتا فردي - تحت 21 عاما للسيدات).

متين فريمند (كاتا فردي - تحت 21 عاما للرجال).

أما الميداليات الفضية، فكانت من نصيب:

مبين جباري (كاتا فردي - رجال).

آيلين بهاري (كاتا فردي - تحت 21 عاما للسيدات).

أبو الفضل صادقي (كاتا فردي - تحت 21 عاما للرجال).

فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من:

آيلين بهاري وفرنكيس صالحي (كاتا فردي - سيدات).

سهند إسلامي ومتين فريمند (كاتا فردي - رجال).

مبين جباري وعليرضا نديمي (كاتا فردي - تحت 21 عاما للرجال).