أطعمة مسائية تساعد على تهدئة التوتر وتحسين جودة النوم

لا يختفي التوتر دائماً بمجرد انتهاء يوم العمل أو الدخول إلى ساعات الراحة، فكثير من الأشخاص يجدون أنفسهم مستلقين في السرير بينما تستمر الأفكار والضغوط في الدوران داخل أذهانهم، ما يؤثر على سرعة النوم وجودته.

ورغم عدم وجود طعام قادر على التخلص من التوتر بشكل فوري، فإن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية قد تساعد الجسم على الاسترخاء، ودعم النوم الهادئ، وتحسين القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية. لذلك يمكن أن تكون وجبة خفيفة ومدروسة قبل النوم إضافة مفيدة إلى روتين المساء.

الكرز الحامض.. مصدر طبيعي للميلاتونين

يتميز الكرز الحامض بكونه من الأطعمة القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وقد يرتبط تناول عصير الكرز الحامض بتحسين جودة النوم، ما يساعد الجسم على الحصول على راحة أفضل والاستيقاظ بطاقة أكبر.

يمكن تناوله كعصير غير محلى بكمية معتدلة، أو إضافته إلى الزبادي والموز لتحضير وجبة مسائية مغذية.

الكيوي.. فاكهة تدعم النوم والمزاج

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة، كما يوفر كمية من الميلاتونين والسيروتونين، وهما عنصران يرتبطان بتنظيم النوم وتحسين الحالة المزاجية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكيوي قبل النوم قد يساعد على تحسين جودة النوم وزيادة مدته وتقليل الاستيقاظ أثناء الليل.

يمكن تناوله بمفرده أو مع بعض المكسرات للحصول على وجبة أكثر توازناً.

الزبادي اليوناني.. بروتين يدعم الشعور بالشبع

يُعد الزبادي اليوناني خياراً مناسباً قبل النوم بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما يحتوي بعض أنواع الزبادي المدعمة بالبروبيوتيك على بكتيريا نافعة قد تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي، وقد ترتبط بتحسين المزاج لدى بعض الأشخاص.

ولزيادة قيمته الغذائية، يمكن إضافة التوت أو الجوز أو بذور اليقطين إليه.

بذور اليقطين.. غنية بالمغنيسيوم والعناصر المهدئة

تعتبر بذور اليقطين من المصادر الجيدة للمغنيسيوم والتربتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج الميلاتونين.

ويلعب المغنيسيوم دوراً مهماً في دعم وظائف الأعصاب والعضلات، وقد يساعد الجسم على التعامل بشكل أفضل مع التوتر والإجهاد.

يمكن تناول كمية صغيرة منها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى الشوفان والزبادي.

الشوفان.. وجبة دافئة تساعد على الاسترخاء

يُعد الشوفان من الخيارات المناسبة في المساء، فهو غني بالألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على استقرار مستويات الطاقة خلال الليل.

كما يحتوي على مركبات قد تدعم إنتاج الميلاتونين، ما يجعله خياراً جيداً لمن يفضلون تناول وجبة دافئة قبل النوم.

يمكن تحضيره بالحليب مع إضافة القرفة أو شرائح الموز أو القليل من زبدة المكسرات.

الموز.. مزيج من العناصر الداعمة للنوم

يتميز الموز باحتوائه على عناصر غذائية مرتبطة بالراحة والاسترخاء، مثل المغنيسيوم والتربتوفان.

كما أن مذاقه الحلو يجعله وجبة خفيفة وسهلة قبل النوم، ويمكن تناوله مع زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز للحصول على مزيد من البروتين والدهون الصحية.

الجوز.. دهون صحية لتحسين المزاج

يحتوي الجوز على أحماض أوميغا-3 الدهنية، إضافة إلى المغنيسيوم وكميات من الميلاتونين، وهي عناصر قد تساعد في دعم صحة الدماغ والمزاج.

ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى الزبادي أو الشوفان للحصول على وجبة مسائية متكاملة.

الجبن القريش.. بروتين يساعد على الشبع ليلاً

يتميز الجبن القريش بمحتواه العالي من البروتين، مما يجعله خياراً مناسباً لمن يشعرون بالجوع في وقت متأخر من الليل.

كما يحتوي على عناصر مثل التربتوفان والمغنيسيوم والزنك، التي تدخل في عمليات حيوية مرتبطة بإنتاج الميلاتونين والاسترخاء.

يمكن تناوله مع الفواكه مثل الأناناس أو التوت أو إضافة القليل من القرفة لتحسين الطعم.

نصائح للاستفادة من الوجبات المسائية

للحصول على أفضل تأثير، يُفضل اختيار وجبات خفيفة بكميات معتدلة قبل النوم، وتجنب الأطعمة الثقيلة أو الغنية بالسكريات التي قد تؤثر في جودة النوم.

كما أن الحفاظ على روتين نوم منتظم، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، وممارسة عادات الاسترخاء، كلها عوامل تساعد إلى جانب التغذية في تحسين الراحة الليلية.

تلعب بعض الأطعمة دوراً داعماً في تهدئة الجسم وتحسين جودة النوم بفضل احتوائها على عناصر مثل الميلاتونين والمغنيسيوم والتربتوفان. ورغم أنها لا تُعد علاجاً مباشراً للتوتر أو الأرق، فإن إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد على خلق روتين مسائي أكثر راحة واستقراراً.