الجيش يعلن إحكام السيطرة على طريق بين أم درمان والأبيض

روسيا اليوم/ أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على كامل طريق الصادرات الرابط بين أم درمان ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، عقب عملية عسكرية واسعة نُفذت خلال اليومين الماضيين.

وشملت العملية العسكرية استعادة عدد من المدن والبلدات التي شهدت في فترات سابقة تبادلا للسيطرة مع قوات الدعم السريع.

وبحسب مصادر ميدانية تحدثت إلى صحيفة "سودان تربيون"، شملت العملية بسط سيطرة الجيش على مدن وبلدات بارا وأم سيالة وجبرة الشيخ وأم قرفة وجريجخ، فيما أكد قادة ميدانيون أن القوات الحكومية عززت انتشارها في هذه المناطق، معتبرين أن العملية تختلف عن سابقاتها من حيث التخطيط والتنفيذ.

وقالت المصادر إن العملية جاءت بعد خطة عسكرية استمر الإعداد لها عدة أشهر، واعتمدت على هجوم متزامن استهدف مواقع قوات الدعم السريع على امتداد الطريق، بهدف منع وصول تعزيزات بين مناطق انتشارها. وأشارت إلى أن عدداً من عناصر الدعم السريع انسحبوا باتجاه مناطق المزروب وأم بادر وسودري شمال وغرب ولاية شمال كردفان.