السودان واليمن يبحثان تكثيف التنسيق لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

روسيا اليوم/ بحث وزي الخارجية السوداني محيي الدين سالم أحمد في اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، أهمية تكثيف التنسيق والتعاون لحماية الملاحة بالبحر الأحمر.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية السودانية، أجرى الوزير محيي الدين سالم أحمد، صباح يوم السبت، اتصالا هاتفيا بوزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، هنأها خلاله بمناسبة تعيينها بمنصبها الجديد، متمنيا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وللجمهورية اليمنية دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وحسب البيان، أشاد أحمد بما يربط السودان واليمن من علاقات أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدا حرص حكومة السودان على تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية اليمنية والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضحت الوزارة أن "الزوبة" أعربت عن شكرها وتقديرها لنظيرها على هذه التهنئة الكريمة، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان وتطوير مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين.