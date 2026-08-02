اعتراضات إسرائيلية على اتفاق غزة واستبعاد دور قطر وتركيا كمراقب

روسيا اليوم/ كشفت صحيفة "هآرتس" عن ثلاث اعتراضات إسرائيلية جديدة أمام اتفاق غزة تتمثل في تدمير سلاح "حماس"، وحرية التحرك العسكري، واستبعاد قطر وتركيا من آلية الرقابة. أوضحت الصحيفة العبرية أبرز النقاط التي تعترض عليها إسرائيل في صيغة اتفاق التهدئة مع "حماس"، والتي تمثل عقبة رئيسية أمام التوصل لتفاهم نهائي:

الاعتراض الأول: ترفض إسرائيل مجرد جمع أسلحة الحركة أو وضعها تحت إدارة جهة فلسطينية، بل تشترط تدميرها بشكل كامل. الاعتراض الثاني: تعترض إسرائيل على مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق أو الرقابة على تنفيذ مراحل الاتفاق.

الاعتراض الثالث: تطالب إسرائيل بالاحتفاظ بحرية تحرك جيشها وتنفيذ عمليات في قطاع غزة، حتى داخل المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية.