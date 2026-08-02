موسكو تسقط 112 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة كورسك

روسيا اليوم/ أعلن ألكسندر خينشتاين حاكم مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت 112 مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن أطراف المقاطعة الحدودية شهدت أيضا 70 قصفا مدفعيا استهدف مناطق جرى إخلاؤها. وأسفر القصف عن إصابة ثلاثة أشخاص في بلدتي بيلوفسكي وكورتشاتوفسكي ومدينة ريلسك، وأضرار لحقت بمحطة للوقود ومنزلين في قرية فيشنيفو. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه سلسلة ضربات ليلية استهدفت موانئ وسفن أوكرانيا التي تخدم قوات كييف وطرق أمداداتها البحرية من الوقود والسلاح. وأشارت الوزارة إلى أن الضربات استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، كانت تنقل معدات عسكرية وأسلحة للقوات الأوكرانية. وطالت الضربات خزانات ضخمة للوقود في ميناء أوديسا، وقاطرة بحرية في ميناء نيكولايف خضعت لتعديلات هندسية لإطلاق الزوارق المسيرة.