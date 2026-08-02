ألمانيا تطالب بحماية حدود الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سبتة

روسيا اليوم/ أفادت صحيفة "بيلد" بأن وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول طالب المفوضية الأوروبية بإعطاء الأولوية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن الدول الأوروبية تحتاج إلى شركاء خارجيين، مثل المغرب، للسيطرة على الهجرة غير الشرعية. كما أشارت الصحيفة إلى أن أوروبا تمكنت من تجنب أزمة هجرة كبيرة، لكن الوضع لا يزال متوترا.

وصرح عمدة رئيس سبتة خوان خيسوس فيفاس يوم الجمعة بأن حوالي 60 ألف شخص تسللوا خلال يوم واحد إلى سبتة قادمين من المغرب. وذكرت صحيفة "20 دقيقة" نقلا عن مصادر في الشرطة الإسبانية أن حوالي 53 ألف مهاجر عادوا طواعية إلى المغرب.