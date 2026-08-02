سجال سعودي إماراتي على خلفية تحالف السعودية البحري

العالم/ أعادت التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين السعودية والإمارات، بعدما أثار إعلان الرياض تشكيل تحالف بحري جديد غياب أبوظبي عن قائمة المشاركين حيث أكدت مصادر صحفية أن هذه الخطوة أعادت الخلاف بين البلدين إلى الواجهة، بعد فترة من الهدوء النسبي.

وأشارت صحفية "رأي اليوم" ان الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبدالله" قال في عدّة تدوينات على منصة “إكس”، إن 43 دولة شاركت في اجتماع عقد في الرياض بشأن التحالف البحري، بينها الإمارات، لكن 14 دولة فقط صادقت على البيان، مشيرًا إلى أن دولًا عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والهند والصين والإمارات وعُمان، لم توقع على البيان.

وظهر عبدالله وكأنه يُقلّل من أهمية هذا التحالف، في إشارته لدول مثل أمريكا، فرنسا، إيطاليا، والصين، لم تُوقّع على البيان. وأضاف عبدالله بأن هذه هي “الحقيقة كاملة”، في رد على ما وصفه بمحاولات تقديم صورة غير دقيقة حول طبيعة التحالف.

في المُقابل، النقد الإماراتي للتحالف السعودي المُعلن، لم يمر مُرور الكرام، سعوديًّا، حيث اندفع المدير العام السابق لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” عبد العزيز بن عثمان التويجري للتعليق بالقول إن: “من خان التحالف لا يصلح للتحالف”، مرفقًا ذلك بوسم “أمن السعودية خط أحمر.