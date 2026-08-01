اللواء عبداللهي: اي دولة تجعل نفسها درعا دفاعيا لواشنطن ستحترق بنيران الحرب

على الدول الإسلامية اعادة النظر في تعاونها مع اميركا..

*اميركا تنتهج استراتيجية خطيرة بهدف التوسع والهيمنة غير الشرعية على المنطقة بأسرها

*قواتنا المسلحة وجبهة المقاومة اثبتت أن موازين القوى في المنطقة لم تعد تسير وفق المعايير السابقة

*الولايات المتحدة الاميركية تستغل البنية التحتية وثروات دول المنطقة كدروع واقية لجيشها المنهك

*مسؤول امني رفيع: إيران أعدّت خطة واسعة لاستهداف البنى التحتية الحيوية "لاسرائيل" واميركا في المنطقة

طهران-كيهان العربي:- أكد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي اللواء علي عبداللهي، ان أي دولة تتعاون مع أمريكا في العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية، ستحترق في أتون الحرب.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان اللواء علي عبداللهي، اكد في بيان، ان على الدول الإسلامية أن تراقب جرائم أمريكا بحذر وتعيد النظر في تعاونها وعلاقاتها معها؛ وإلا فإن أي دولة تتخذ من أمريكا المعتدية درعًا واقيًا ستُحرق في أتون الحرب.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

تنتهج أمريكا نهجًا متسارعًا في الحرب الإقليمية، حيث تُشعل نار الفتنة على نطاق واسع. هذا النهج هو نتاج استراتيجية خطيرة تهدف إلى التوسع والهيمنة غير الشرعية على المنطقة بأسرها.

في الحرب الأخيرة ضد إيران الإسلامية، أثبتت أمريكا المجرمة أنها لا تتوانى عن إلحاق أي شر أو دمار بمصالح وموارد المسلمين في سبيل تحقيق أهدافها الخبيثة.

ينبغي على الدول الإسلامية في المنطقة أن تعلم أن أمريكا، باستغلالها لرؤوس أموالها وثرواتها وبنيتها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية، تستخدمها درعًا واقيًا لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه تُعزز آلة الحرب وأمن الكيان الصهيوني الإرهابي القاتل للأطفال.

لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبناء الوطن البواسل في القوات المسلحة وجبهة المقاومة أن موازين القوى في المنطقة لم تعد تسير وفق المعايير السابقة، وأن عجز أمريكا عن تنفيذ استراتيجياتها العدوانية وغير الشرعية ضد إيران الإسلامية قد دفع الجيش الأمريكي المتهالك والكيان الصهيوني المزعوم إلى شنّ حربٍ وإراقة دماءٍ وجرائم من وراء أسوار الدول الإسلامية، وفرض ثمن الحرب على حكومات المنطقة.

من الواضح جلياً أن على الدول الإسلامية أن تراقب جرائم أمريكا بحذرٍ وتأنٍّ، وأن تعيد النظر في تعاونها وعلاقاتها معها؛ وإلا فإن أي دولة تعتبر نفسها درعاً واقياً لأمريكا المجرمة والفاسدة ستكون في وضعٍ لا تُحسد عليه.

وفي سياق متصل، أكّد مسؤول أمني إيراني رفيع، امس السبت، أنّ إيران مستعدّة لتنفيذ خطط معدّة مسبقاً لاستهداف البنى التحتية الحيوية للاحتلال الإسرائيلي وبنى تحتية أميركية للطاقة في المنطقة، وذلك على ضوء تداول وسائل إعلام أميركية أنباءً عن استعداد الولايات المتحدة و"إسرائيل" لضرب منشآت طاقة في إيران.

وقال المسؤول الإيراني، لوكالة "تسنيم"، إنّ طهران أعدّت "خطة واسعة للردّ على أيّ حماقة محتملة من قبل الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنّ "ما يتداوله الإعلام الأميركي بشأن هجمات أميركية إسرائيلية محتملة على بنى تحتية إيرانية نعدّه حماقة".

وإذ كشف المسؤول أنّ إيران أعدّت خطة واسعة للردّ تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الإسرائيلي والبنى التحتية للطاقة الأميركية في المنطقة، فإنه أكّد أنّ طهران مستعدّة لتنفيذها.

وتردّ إيران على أيّ عدوان أميركي عليها باستهداف القواعد والمواقع الاستراتيجية التابعة للجيش الأميركي في المنطقة. وتتصدّى أيضاً لمحاولات عبور سفن ممرات غير قانونية بتحريض من واشنطن في مضيق هرمز الذي لا يزال مغلقاً بسبب العدوان.