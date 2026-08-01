اللواء رضائي: تدخل اميركا في مضيق هرمز مرفوض عالميا

طهران-مهر:- صرح المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة بأن مضيق هرمز لا علاقة له بالنظام الأمريكي، قائلاً: "يستخدم العالم أجمع مضيق هرمز، ولا توجد دولة ترغب في أن تتدخل الولايات المتحدة فيه".

وقال اللواء محسن رضائي، المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في رسالة مصورة بشأن مضيق هرمز: "مضيق هرمز لا علاقة له بالنظام الأمريكي، فلماذا تدخلت الحكومة الأمريكية في قضية تخص دولتين إقليميتين؟"

وأضاف: "يستخدم العالم أجمع مضيق هرمز، ومع ذلك، هل ترغب الدول الأوروبية في أن تتدخل الولايات المتحدة وحدها في مصير مضيق هرمز؟ لا توجد دولة ترغب في أن تتدخل الولايات المتحدة في هذا المضيق".

أكد اللواء رضائي قائلاً: إن مضيق هرمز يختلف عن جميع المضائق في العالم، لأنه مدخل إلى خليج الفارسي، ومدخل الخليج يختلف عن المضائق الأخرى التي تقع بين المحيطات أو البحار، فالجميع يعبره، لذا فهو مختلف. وماذا تريد أمريكا من دخول الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز؟ لذلك، نحن نشك في أمريكا، لأننا كنا وما زلنا في حالة حرب معها.